Минпросвещения направит 62 млн рублей на модернизацию детских лагерей в Зауралье

Курганская область получит 62 млн руб. из федерального бюджета на модернизацию детских загородных лагерей. Заявку региона на дополнительное финансирование на 2027-2028 годы одобрило Министерство просвещения РФ, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

По словам главы региона, на дополнительные средства планируется построить и обновить объекты в лагерях «Лесная республика» Каргапольского округа, «Красные орлы» Катайского округа и «Лазурный» Куртамышского округа.

Программа модернизации загородных лагерей в Курганской области реализуется с 2022 года. По данным губернатора, в обновление системы детского отдыха уже вложили почти 700 млн руб., планируется направить еще столько же.