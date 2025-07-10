Из Курганской области вернули в Казахстан 60 тонн капусты из-за вредителя

Россельхознадзор запретил ввоз в Курганскую область 60 тонн импортной капусты. Инцидент произошел с поставкой из Казахстана, в ней был обнаружен опасный карантинный вредитель, сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Из Казахстана в Курганскую область поступили четыре партии свежей белокочанной капусты общим весом 80 т. При плановом фитосанитарном контроле специалистами Уральского управления Россельхознадзора в продукции был выявлен опасный карантинный вредитель – западный цветочный (калифорнийский) трипс. Лабораторный анализ, проведенный Курганским филиалом ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса», установил, что в одной партии весом 20 т трипс был обнаружен мертвым, что не представляет угрозы. Эта партия была допущена к реализации. Однако в трех других партиях общим весом 60 тонн вредитель был найден живым. Данная капуста предназначалась для розничных сетей региона.

Руководствуясь фитосанитарным законодательством, Уральское управление Россельхознадзора полностью запретило ввоз зараженных 60 тонн капусты и выдало собственнику предписание о немедленном возврате продукции в Казахстан. Требование было выполнено.

Это первый случай обнаружения живого калифорнийского трипса в импортной продукции на территории Курганской области в 2025 году. Всего с начала года специалистами Россельхознадзора и испытательной лаборатории было проанализировано 44 образца импортной капусты общим весом 278,8 тонн, поступившей в регион.

Татьяна Андреева