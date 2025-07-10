Прокурор отсудил участок под убежищем у Корпорации специального машиностроения

Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел иск заместителя прокурора региона к АО «Корпорация специального машиностроения» (ранее ЗАО «Дробмаш» группы «Русполимет» Виктора Клочая). Надзорное ведомство потребовало признать за городским округом Выкса право муниципальной собственности на земельный участок площадью 146 кв. м. на территории предприятия, следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Как уточнили «Ъ-Приволжье» в корпорации, разбирательство шло вокруг земли под бомбоубежищем. Однако еще до суда территорию завода успели перемежевать, и претензии прокуратуры не сказались на деятельности предприятия. Иск ведомства там назвали общепринятой практикой, когда госорганы массово изымают в госсобственность земли и объекты защиты населения.

В итоге суд удовлетворил требования прокуратуры и признал за ним право собственности Выксы. «Решение суда не критично для нас», — добавили в корпорации.

Владимир Зубарев