Суд взыскал с «Крыльев Советов» 923 млн рублей в пользу структуры «Ростеха»

Арбитражный суд Москвы обязал самарский футбольный клуб «Крылья Советов» выплатить 923 млн рублей по иску компании «РТ-Капитал», дочерней структуры «Ростеха». В эту сумму включены основной долг и проценты. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На заседании представители клуба просили отложить разбирательство, чтобы попытаться договориться с истцом о рассрочке. Клуб предлагал погасить долг до конца 2026 года, но «РТ-Капитал» настаивал на выплате всей суммы в 2025 году. Суд отказал «Крыльям Советов» в их просьбе, но постановление может быть обжаловано.

Председатель совета директоров клуба Дмитрий Яковлев заявил, что судебные разбирательства не повлияют на жизнь клуба. Он сообщил о намерении подать апелляцию и подчеркнул, что клуб предлагал варианты мирного урегулирования. «Непонятно, почему именно сейчас, спустя 14 лет, второй стороне потребовалось взыскать с нашего клуба единовременно всю сумму. Видимо, тяжелые времена для компании...»,— отметил господин Яковлев.

Георгий Портнов