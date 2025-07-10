Wildberries запустила доставку продуктов в Воронеже и Липецке

Компания РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) запустила экспресс-доставку продуктов питания от сети магазинов «У Палыча» в семи городах, в том числе в Воронеже и Липецке. Об этом сообщили в самой компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В перечне городов также есть Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь и Тула, некоторые районы Московской области. В дальнейшем география услуги будет масштабирована до 200 магазинов сети по всей России. При этом планов по запуску доставки в других городах Черноземья пока нет, рассказали «Ъ-Коммерсантъ» в компании. Инвестиции в проект не разглашаются.

Услуга оформления доставки еды доступна на сайте и в приложении Wildberries на iOS и Android. Партнерство запущено по модели поставок «Витрина экспресс»: ритейлер самостоятельно хранит, собирает и доставляет продуктовые заказы до двери клиента, маркетплейс же выступает виртуальной витриной для товаров партнера. Сейчас там представлено порядка 500 позиций под торговой маркой «У Палыча». Доставка работает с 9:00 до 21:00, заказ обещают привезти в течение двух часов.

По данным Rusprofile, ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Московской области в январе 2006 года. Основным видом деятельности является розничная онлайн-торговля. Уставный капитал — 10,1 млн руб. Гендиректором и единственным владельцем с апреля 2025 года является Татьяна Ким. Еще 1% принадлежит Владиславу Бакальчуку. По собственным данным, чистая прибыль РВБ по итогам 2024 года составила 104 млрд руб., оборот РВБ в сегменте e-commerce в России — 4,1 трлн руб. Оборот Wildberries в 2023 году составлял 2,5 трлн руб. Инвестиции РВБ в 2024 году превысили 150 млрд руб., сюда входят вложения в логистическую и ИТ-инфраструктуру, а также в развитие рекламного инвентаря группы. Компания планирует удвоить этот показатель в 2025 году. Ключевым ассортиментом Wildberries является одежда, обувь и аксессуары, на него приходится 67% оборота компании. Помимо России, компания представлена в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ.

Ульяна Ларионова