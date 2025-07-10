Сотрудники с зарплатой более 100 тыс. руб. чаще ссорятся с коллегами в офисе из-за кондиционеров. Об этом стало известно из нового исследования Superjob. Сервис опросил более 1,5 тыс. человек. По статистике, чаще всего в конфликты вокруг работы кондиционеров вступают женщины, работники старше 45 лет и те, кто получает более высокую зарплату. В то же время, каждый шестой респондент заявил, что у него в офисе подобных ссор не бывает просто из-за отсутствия кондиционеров.

“Ъ FM” поговорил с представителями разных сфер, чтобы выяснить, является ли кондиционер камнем преткновения на работе:

Зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь: «Конфликты иногда возникают. В нашей ситуации это не настолько выражено, потому что мы работаем в кабинетной системе. Что касается ребят, которые находятся в большом open space, то у них действительно возникают сложности, потому что кондиционер работает на каком-то одном режиме, который не всем комфортен». Совладелица и вице-президент Twiga Communication Карина Оганджанян: «Если у кондиционер не очень хорошо отрегулирован, то тому, кто сидит рядом, будет холодно. Я бы сказала, что люди чуть-чуть постарше и женщины немного занудствуют на эту тему. Это некий психотип человека, который чем-то не удовлетворен в жизни». Основательница кафе «Циники» Жанна Шпагина: «Так как у нас ресторан, то возникают разногласия между гостями и персоналом. Сотрудники работаю, много двигаются, конечно, им жарко. А гости говорят, что кому-то дует в шею, кому-то в ухо, но всем не угодишь. Но мы беззащитны — клиент всегда прав. Поэтому мы молчим и делаем, как он говорит. Это неизбежно и происходит все лето». Официальный представитель компании Sinomach Auto Лев Лазарев: «У нас все хорошо, и никаких конфликтов не возникает. Если на улице жарко, мы включаем кондиционер, всем становится комфортно, и все классно. Мне кажется, что кондиционер не самый главный повод для каких-то конфликтов. В нашем офисе это место консенсуса».

В 2024 году о таких конфликтах на работе сообщали на 6% меньше респондентов. Тем временем в Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за жары. Гидрометцентр обещает до +35 градусов в дневные часы.