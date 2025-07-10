Комбинат «Волга» на треть увеличит производство тарного картона к концу года

Балахнинский комбинат «Волга» к концу 2025 года планирует увеличить производство тарного картона на треть, до 12 тыс. тонн в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Там отметили, что после модернизации бумагоделательной машины №6 установка к июню текущего года вышла на ежемесячный объем производства 9 тыс. тонн.

Как писал «Ъ-Приволжье», на модернизацию производства и запуск машины Фонд развития промышленности предоставил комбинату «Волга» заем 1,5 млрд руб. под 1% годовых. До 2015 года бумагоделательная машина №6 ежегодно выпускала до 100 тыс. тонн газетной бумаги и была остановлена из-за падения спроса. В декабре 2024 года машину модернизировали под тарный картон.

Владимир Зубарев