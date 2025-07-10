В Саратове председателя ЖСК привлекли к ответственности за непроведение ремонта

Председателя жилищно-строительного кооператива (ЖСК) привлекли к административной ответственности по постановлению прокуратуры Кировского района Саратова. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что ЖСК «Микроб-2» не отремонтировал помещения общего пользования многоквартирного дома № 118 по ул. Большая Казачья в Саратове. В здании разрушены напольное покрытие, лакокрасочный слой стен подъездов, в помещениях не проводится влажная уборка.

Надзорное ведомство по указанному факту возбудило в отношении председателя ЖСК административное дело по ст. 7.22 КоАП РФ. Виновное лицо привлекли к ответственности.

Павел Фролов