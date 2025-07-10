Пермский зоопарк завершит работу на старой территории 13 июля

13 июля пермский зоопарк завершит работу на территории по ул. Монастырская, 10. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края. Закрытие связано с проведением необходимых мероприятий по полному переезду животных и оборудования в новый зоопарк в микрорайоне Нагорный. О точном сроке открытия администрация зоопарка сообщит дополнительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По словам генерального директора учреждения Юлии Шитовой, сейчас отрабатывается командное взаимодействие для работы киперов и ветеринаров в расширенном составе, «сотрудниками тестируются все системы инфраструктуры». В последние дни работы зоопарка на старом месте состоятся показательные кормления животных, тематические экскурсии.

Напомним, строительство нового зоопарка в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. Открытие может состояться летом 2025 года. Оценочная стоимость комплекса зоопарка составляет 7,06 млрд руб. В начале года также сообщалось, что ветеринарная лечебница в санитарно-карантинном блоке нового комплекса пермского зоопарка получила лицензию на работу. Кроме этого, были введены в эксплуатацию 16 объектов, включая львятник, павильоны для медведей, волков, оленей.