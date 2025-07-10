Жителя Новокуйбышевска будут судить за серию нападений на улицах города

В Новокуйбышевске закончено расследование четырех уголовных дел, соединенных в одно производство, возбужденных по ст. 116 УК РФ «Побои» и ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Фигурантом является местный житель, ранее неоднократно судимый за угрозы убийством и умышленное причинение вреда здоровью, сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В ноябре 2024 года в полицию поступила информация о нескольких нападениях на жителей города. Неизвестный злоумышленник использовал газовое оружие, распыляя перцовую смесь на своих жертв, после чего скрывался.

Так, одной из пострадавших оказалась 37-летняя женщина, которая пыталась защитить своего сына от агрессивного незнакомца. Она получила ожог шеи. Другой жертвой стал 71-летний мужчина. Он не дал незнакомцу закурить, и тот выстрелил ему в щеку.

Полицейские задержали подозреваемого на улице города. Он признался, что использовал газовое устройство в форме пистолета якобы для собственной безопасности. У него изъяли аэрозоль, коробки с баллончиками и три корпуса отстрелянных сигнальных резьбовых патронов.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Алексей Алексеев