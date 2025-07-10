Telegraph: Трамп намерен сделать Бессента «секретным оружием» против России

Президент США Дональд Трамп намерен использовать министра финансов Скотта Бессента как ключевого игрока в усилении экономического давления на Россию, сообщает The Telegraph. Издание считает, что Бессент, благодаря своему нестандартному мышлению, может значительно повлиять на стратегию Вашингтона в отношении Москвы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

The Telegraph пишет, что Скотт Бессент уже проявил себя в ходе «торговой войны» с Китаем, и его опыт может быть полезен в усилении давления на российскую экономику. По мнению газеты, новая стратегия господина Трампа подразумевает переход от мягкого подхода к более жестким мерам.

Дональд Трамп 8 июля заявил о готовности рассмотреть законопроект о новых санкциях против России. Документ был представлен двухпартийной группой сенаторов, включая Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Законопроект предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров России и импортные пошлины в размере 500% на товары из стран, покупающих у РФ нефть, газ и уран.