На реконструкцию аэропорта Перми направят 1,9 млрд рублей

ФКУ «Ространсмодернизация» объявило конкурс на выполнение работ по корректировке проектных решений и последующей реконструкции объекта «Реконструкция инженерных сооружений аэропортового комплекса "Большое Савино"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Как указано в технической документации, подрядчик должен скорректировать ранее разработанные проекты реконструкции перрона, рулежных дорожек, инженерных сетей. Все работы требуется завершить к 30 сентября 2026 года.

Максимальная цена контракта составляет 1,9 млрд руб. Итоги аукциона подведут 30 июля.