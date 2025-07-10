Готовь роботов летом: «Ростелеком» заложил цифровой фундамент на «Иннопроме-2025»

Во время Международного форума «Иннопром-2025» Пермский филиал компании «Ростелеком» подписал сразу три важных соглашения о цифровизации ведущих отраслей региона. Каждое из них направлено на увеличение производительности, безопасности производства и поддержку устойчивого экономического роста.

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«Ростелеком» и Соликамский магниевый завод: повышение эффективности и безопасности с опорой на отечественную технику.

Подписание соглашения с заводом в Соликамске открывает заказчику возможности для ускоренного перехода на перспективные отечественные цифровые продукты и технологии, создаваемые в рамках политики импортозамещения.

«Сегодня вместе с "Ростелекомом" мы внедряем инновации, которые в ближайшем будущем позволят создать нам новую модель производства. Онлайн-доступ к удаленному оборудованию, мгновенная обработка информации и другие новые цифровые функции дадут возможность оперативно принимать решения, повысить эффективность процессов и безопасность», – отметил генеральный директор СМЗ Руслан Димухамедов.

Ранее «Ростелеком» построил отдельную защищенную сеть передачи данных на территории Соликамского магниевого завода. Специалисты цифрового интегратора разместили кабель вокруг предприятия, проложив инфраструктуру в форме оптической петли. Внутренняя коммуникационная среда легла в основу информационной системы всего холдинга. Благодаря закольцованной линии связи «Ростелеком» смог завести в единый контур систему безопасности и видеонаблюдения объекта.

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«Ростелеком» и «Региональный центр инжиниринга»: формирование единой платформы поддержки промышленности. Регион получит надежную базу для развития новых технологических инициатив и привлечения инвестиций.

«РЦИ» в Прикамье выступает платформой для работы с крупным, средним и малым бизнесом, региональными органами власти и научными организациями.

«В рамках партнерства мы сосредоточимся на проектах, которые обеспечат технологическую устойчивость и повышение эффективности производств. Особое внимание будет уделено направлению интеллектуальной автоматизации, в том числе внедрению цифровых ассистентов, систем предиктивной аналитики и элементов роботизации – как одному из инструментов достижения национальных целей.

Уверена, что совместная работа с "Ростелекомом" станет значимым вкладом в развитие цифровой инфраструктуры и укрепление технологического суверенитета», – подчеркнула Екатерина Попкова, директор фонда «РЦИ».

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«Ростелеком» и «Промобот»: единое окно для промышленной робототехники. Стороны планируют разработать общую платформу для внедрения роботов и автоматизированных решений.

Партнеры намерены реализовывать проекты в ключевых направлениях цифровой экономики. Соглашение предполагает создание централизованной платформы или единого окна для предоставления решений в области промышленной робототехники. Особое внимание будет уделяться подбору оптимальных информационных технологий и налаживанию производственной кооперации в рамках работы Центра развития робототехнического комплекса Пермского края как координатора этого направления в регионе.

«Наша задача – сделать Пермский край одним из лидеров цифровой трансформации промышленности. Мы планируем воплотить самые амбициозные идеи, способные реально изменить ситуацию на производстве и поднять индустриальные предприятия на принципиально новую ступень. Сотрудничество с крупной робототехнической компанией формирует уникальную синергию. Вместе мы создадим эффективную инфраструктуру для ускоренного технологического развития предприятий региона, полностью заменив импорт качественными российскими решениями», – заявил директор Пермского филиала «Ростелекома» Ильдар Фахрутдинов.

«Подписанное соглашение создает условия для дальнейшего укрепления позиций Перми как центра высокотехнологичных разработок и позволяет реализовать важные инициативы, направленные на поддержку цифровой трансформации бизнеса. Благодаря нашему сотрудничеству с "Ростелекомом" мы сможем быстро адаптироваться к современным требованиям рынка и обеспечить достойную конкуренцию иностранным компаниям», – считает генеральный директор компании «Промобот» Максим Чугунов.

По итогам подписанных документов руководитель Пермского филиала «Ростелекома» подчеркнул, что каждое соглашение закладывает фундамент общей миссии – вывести край на лидирующие позиции в области современной промышленности, обеспечив ее устойчивость, высокий стандарт качества и экологическую ответственность.

ПАО «Ростелеком»