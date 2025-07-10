Краевой Центр спортподготовки по адаптивным видам спорта возглавила призер Олимпийских игр
Директором ГБУ ПК «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта» стала Татьяна Иванова, сообщает минспорт Прикамья. Госпожа Иванова является заслуженным мастером спорта, бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине на одноместных санях. Также она призер Олимпийских игр 2014 года в эстафете, чемпионка мира в командных соревнованиях, восьмикратная чемпионка Европы.
Татьяна Иванова.
Фото: минспорта Пермского края
Татьяна Иванова окончила Чайковский государственный институт физической культуры и спорта по специальности «Специалист по физической культуре и спорту» и юридический факультет Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права. Прошла переподготовку в Российском международном олимпийском университете по специальности «Мастер спортивного администрирования».
Напомним, Центр спортподготовки по адаптивным видам спорта начал работу 1 июля 2024 года. Целями учреждения являются подготовка резерва по спорту инвалидов, тренировочный процесс в адаптированных условиях, сохранение и увеличение количества спортсменов высокого класса. Центр поделен на спортшколу и отдел спортивного резерва. Первая занимается реализацией образовательных программ спортивной подготовки по адаптивным видам спорта: спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением ОДА, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями.