Восстановлением судна «Восход-50» займется подрядчик из Ленинградской области

Победителем аукциона на право восстановления пассажирского судна на подводных крыльях «Восход-50» проекта 352 признано АО «Водоходъ. Пассажирский Порт» из Ленинградской области. Компания стала единственным участником торгов. Цена контракта составит 83,3 млн руб.

Согласно техзаданию, судно 1986 года постройки пассажирвместимостью 71 человек отстаивается на площадке предприятия ООО «Камский судоремонт» по ул. Водников, 31. Завершить восстановление «Восхода-50» надо к 31 мая 2026 года.

Напомним, что в 2024 году в региональную собственность были переданы три судна: «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-231».

В июле 2024 года совет директоров ПАО «СК “Камское речное пароходство”» (КРП) согласовал сделку по передаче в собственность ООО «Камский судоремонт» судов «Восход-50», «Метеор-220» и «Метеор-231». Предполагалось, что затем компания передаст их в безвозмездное пользование краевым властям для восстановления и дальнейшей эксплуатации. Вопрос по восстановлению и модернизации двух судов на подводных крыльях проекта «Метеор» прорабатывался в краевом правительстве. Позже стало известно, что краевые власти собираются направить более 400 млн руб. на восстановление двух дебаркадеров и еще трех судов.

АО «Водоходъ. Пассажирский Порт» зарегистрировано в декабре 1999 года в деревне Новосаратовка Ленинградской области. Основной вид деятельности — работа в сфере внутреннего водного пассажирского транспорта. Выручка за 2024 год составила 3,1 млрд руб. Компания участвовала в роли поставщика в девяти государственных закупках на сумму 67,5 млрд руб.