В Майкопе более 30 человек отравились морепродуктами с сальмонеллой

В Майкопе более 30 человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Предположительно, причиной стало посещение заболевшими одного и того же кафе.

Как сообщил Минздрав Адыгеи, с утра 8 июля до вечера 9 июля в местные больницы поступили 32 пациента с диагнозом кишечная инфекция, в том числе семеро детей. "Тяжелых" пациентов нет.

"Все они употребляли морепродукты в одном из заведений общепита города Майкопа... Анализы выявили сальмонеллез", — рассказали в министерстве.

Прокуратура Майкопа начала проверку.