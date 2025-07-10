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Автомобили пьяных самарских водителей отправляют в зону СВО

Приставы Советского района Самары отправили семь легковых автомобилей в зону боевых действий. Прежние владельцы были осуждены за пьяное вождение, а их транспортные средства — конфискованы, сообщили в региональном УФССП.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В рамках возбужденных исполнительных производств приставы в принудительном порядке изъяли автомобили и поместили их на специализированную стоянку. Среди изъятых — Skoda, Renault, Mitsubishi, Lada Granta и грузовой автомобиль.

После того, как были пройдены все процедуры оформления документации, конфискованные автомобили передали в различные части Министерства обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Алексей Алексеев