Автомобили пьяных самарских водителей отправляют в зону СВО

Приставы Советского района Самары отправили семь легковых автомобилей в зону боевых действий. Прежние владельцы были осуждены за пьяное вождение, а их транспортные средства — конфискованы, сообщили в региональном УФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В рамках возбужденных исполнительных производств приставы в принудительном порядке изъяли автомобили и поместили их на специализированную стоянку. Среди изъятых — Skoda, Renault, Mitsubishi, Lada Granta и грузовой автомобиль.

После того, как были пройдены все процедуры оформления документации, конфискованные автомобили передали в различные части Министерства обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне СВО.

Алексей Алексеев