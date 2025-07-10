Автомобили пьяных самарских водителей отправляют в зону СВО
Приставы Советского района Самары отправили семь легковых автомобилей в зону боевых действий. Прежние владельцы были осуждены за пьяное вождение, а их транспортные средства — конфискованы, сообщили в региональном УФССП.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
В рамках возбужденных исполнительных производств приставы в принудительном порядке изъяли автомобили и поместили их на специализированную стоянку. Среди изъятых — Skoda, Renault, Mitsubishi, Lada Granta и грузовой автомобиль.
После того, как были пройдены все процедуры оформления документации, конфискованные автомобили передали в различные части Министерства обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне СВО.