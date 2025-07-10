На территории колонии строгого режима в Соликамске горел цех

В исправительной колонии ИК-1 (Соликамск) произошел пожар в лесопильном цехе. Как сообщили в ГУФСИН по Пермскому краю, площадь пожара составила 300 кв.м., горение ликвидировано. В результате погибших и пострадавших нет.

ИК-1 — мужская исправительная колония строгого режима на 1070 мест, включая единое помещение камерного типа на 46 мест. ИК входит в объединение исправительных колоний №2 вместе с ИК-2, также известной как «Белый лебедь».