Трое ижевчан задержаны за производство 11,2 кг мефедрона в нарколаборатории

В Удмуртии задержаны трое ижевчан—производителей наркотиков, планировавших развивать межрегиональное распространение запрещенных веществ, сообщает пресс-служба УФСБ по республике. Задержанные обвиняются в попытке сбыта наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК). По статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы.

Из нарколаборатории в частном доме было изъято 11,2 кг наркотика «мефедрон» (4-метилметкатинон), а также необходимое для производства запрещенных веществ оборудование, прекурсоры и реагенты. Ведутся следственные действия. Наркопроизводители отправлены в СИЗО.