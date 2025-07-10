В Уфе разработают проект планировки исторического центра

Администрация Уфы разрешила индивидуальному предпринимателю Валерию Баранову разработать проекты планировки и межевания территории, ограниченной улицами Цюрупы, Октябрьской революции, Новомостовой и Пушкина, следует из постановления мэрии.

Ориентировочная площадь квартала составляет 11,83 га. На территории размещены общественные здания и многоквартирная застройка.

Проекты необходимо представить в Главархитектуры Уфы в течение 1,5 года.

В апреле этого года на совещании в мэрии Уфы обсудили второй этап реконструкции улицы Октябрьской революции. На встрече представили в том числе концепцию развития территории проектирования. В квартале планируется построить спортивные и детские площадки, амфитеатр, автостоянку, открытый кинотеатр и музей. Мэрия намерена привлечь инвестора для создания креативного кластера.

Майя Иванова