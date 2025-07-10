Туристический трафик на челябинские озера в 2025 году вырос на 10%

Челябинские озера стали популярнее у туристов в 2025 году, сообщает пресс-служба «Мегафона». Анализ трафика показал, что в июне потребление интернета возле водоемов выросло на 10%. Жители региона и соседних областей все чаще выбирают природу Южного Урала для отдыха.

В топ-5 популярных озер вошли Кременкуль, Увильды, Калды, Чебаркуль и Тургояк. Озеро Увильды, лидер прошлого года, сместилось на второе место. Пик посещаемости пришелся на 13-14 июня, когда трафик у озер вырос на 27% по сравнению с будними днями.

По данным исследования, на челябинские озера приезжают туристы из Свердловской области, Башкирии, Москвы и Подмосковья, Югры и Самарской области.

Анастасия Гемель