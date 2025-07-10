Почти половина жителей Челябинска не делает сбережений

Почти половина экономически активных челябинцев (43%) не делают сбережений, в среднем финансовой подушки горожан в случае потери дохода хватит на четыре месяца. Об этом сообщает сервис SuperJob по итогам опроса, проведенного среди жителей города в июне 2025 года.

Большинство трудоспособных челябинцев (80%) следят за личными финансами: 44% ведут примерный учет доходов и расходов, а 36% – детальный. Планированием бюджета занимаются 83% опрошенных: половина рассчитывает финансы на срок до полугода, 21% — на период от полугода до года, 12% — долгосрочно.

В случае потери дохода 13% челябинцев смогут продержаться лишь около месяца, 22% — от одного до двух месяцев, 9% — от трех до шести месяцев. Подушку безопасности на 6-12 месяцев имеют 9% опрошенных, а обеспечены более чем на год — только 4%.

Мужчины чаще, чем женщины, ведут детальный учет финансов, планируют траты на более длительные сроки, уверены в высокой финансовой грамотности и убеждены, что смогут прожить без зарплаты дольше года. Среди респондентов в возрасте 35-45 лет наблюдается парадокс: они чаще представителей других возрастных групп ведут денежный учет и планируют расходы в среднесрочной перспективе (от полугода до года), но при этом доля лиц без сбережений в этой группе выше, чем среди более молодых (до 35 лет) и старших (старше 45 лет) респондентов. Кроме того, опрошенные 35-45 лет чаще сомневаются в уровне своей финансовой грамотности.

Значительное влияние оказывает и доход: те, кто зарабатывает от 100 тыс. руб. в месяц, чаще ведут личный бюджет, имеют возможность планировать доходы и траты на долгий срок (более года) и чаще обладают сбережениями по сравнению с респондентами с меньшим уровнем зарплаты.

Татьяна Андреева