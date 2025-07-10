В Ростовской области горят 391 га леса

В Ростовской области увеличивается площадь лесного пожара на землях Каменского лесничества. По данным регионального главка МЧС, под огнем уже находятся порядка 391 гектара.

Пожарные уточнили, что о возгорании в Каменском лесничестве стало известно накануне. К вечеру среды площадь пожара оценивалась в 168 га. По состоянию на 07:00 мск четверга площадь составляла уже 324 га, передает «РИА Новости» со ссылкой на ГУ МЧС.

В МЧС сообщили, что к тушению привлечены 194 человек личного состава и 54 единицы техники. Данные о пострадавших и погибших не поступали, угрозы населенным пунктам нет.