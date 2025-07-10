Четыре уфимки предстанут перед судом за организацию незаконного казино

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении четырех уфимок, которые в зависимости от роди и степени участия обвиняются в незаконной организации и проведении игр группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ), сообщают пресс-службы прокуратуры Башкирии и республиканского следственного комитета.

Как полагает следствие, в 2023 году 42-летняя фигурантка уголовного дела проводила игры в покер в арендованном подвале в многоквартирном доме по улице Менделеева. Там установили столы, закупили карты и игральные фишки. Обвиняемая наняла трех женщины для работы крупье. Участие в игре стоило от 1,5 тыс. руб. до 10 тыс. руб.

Полицейские остановили незаконную деятельность и изъяли игровое оборудование.

Майя Иванова