Мэрия Челябинска планирует отдать под КРТ более 16 га жилой застройки

Администраций Челябинска подготовила еще два проекта распоряжений о комплексном развитии территорий (КРТ) жилой застройки в Советском и Курчатовском районах. Общая площадь участков составляет 16,2 га. Проекты опубликованы на официальном сайте мэрии.

В Советском районе под реновацию планируют отдать три несмежных территории. Первая ограничена улицами Сулимова, Тарасова, Блюхера и Омская. Второй участок находится в пределах Шаумяна — Омской — Сулимова —Техникумовской. Третий находится в границах Шаумяна — Омской —Колсанова — Тарасова. Их общая площадь составляет 8,86 га. Здесь планируется в течении семи лет с даты заключения договора о КРТ возвести жилье и другие объекты капитального строительства общей площадью не менее 148,5 тыс. кв. м.

Будущему застройщику необходимо снести 223 объекта на этих участков, в том числе 43 многоквартирных и 26 частных домов, около 30 гаражей, а также нежилые здания, части сооружений коммунального хозяйства.

В Курчатовском районе под КРТ выделили тоже три несмежных участка жилой застройки общей площадью 7,36 га. Один из них расположен в границах Комсомольского проспекта, улиц Краснознаменной, Островского и Цинковой. Второй ограничен Свердловским проспектом, улицей Островского, переулком Островского и улицей Каслинской. Третья площадка находится на пересечении Свердловского и Комсомольского проспектов.

Здесь планируется построить не менее 127 тыс. кв. м жилья и других объектов также в течение семи лет с момента подписания договора о КРТ. Для реализации будущего проекта предстоит снести 59 объектов, в том числе 25 многоквартирных жилых домов, некоторые из которых уже расселены.

После подписания распоряжений о комплексном развитии территорий в Курчатовском и Советском районах по инициативе органа местного самоуправления должны объявить аукционы на право заключения договоров о КРТ.