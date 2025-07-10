СК возбудил дело после гибели члена сейсмической экспедиции под Волгоградом

Николаевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Волгоградской области возбудил уголовное дело по факту гибели члена сейсмической экспедиции (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно предварительным сведениям, в Николаевский район прибыла бригада сейсмической экспедиции одного из филиалов акционерного общества, работники разместились в районе села Бережновка. Там они проживали в передвижных вагончиках, которые подключены к питающейся от дизельного генератора общей электросети.

В одном из помещений не было освещения, в связи с чем электромонтер при помощи металлической лестницы поднялся к участку соединительных проводов и приступил к электромонтажным работам. В какой-то момент его ударило током, он скончался по пути в лечебное учреждение.

Выяснилось, что мужчина не использовал средства индивидуальной защиты. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, должностных лиц, которые допустили нарушение требований охраны труда.

Павел Фролов