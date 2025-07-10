В Ярославле возрождают фестиваль имени Леонида Собинова

В Ярославской филармонии с 9 по 12 сентября пройдет фестиваль имени Леонида Собинова. Фестиваль, основанный в 80-х, не проводился с 2002 года. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В филармонии рассказали, что в дни фестиваля пройдут концерты, мастер-классы и конференция, посвященная творчеству Леонида Собинова. Откроется фестиваль гала-концертом лауреатов Международного конкурса вокалистов имени Л.В. Собинова и солистов Молодежной оперной программы Большого театра России в сопровождении Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. Билеты на него уже поступили в продажу, их стоимость — от 500 руб.

«Финальным аккордом станет исполнение оперы П.И. Чайковского "Евгений Онегин" с участием артистов Большого театра, театра "Новая опера", "Геликон-опера", ярославских солистов, Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра и Филармонической хоровой капеллы "Ярославия"»,— сообщили в филармонии. Билеты на закрытие фестиваля пока в продажу не поступили.

Алла Чижова