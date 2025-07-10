СК возбудил уголовное дело после наезда электросамокатчика на ребенка в Копейске

Управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело после наезда электросамокатчика на пятилетнего ребенка в Копейске. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Столкновение произошло возле торгово-развлекательного комплекса «Слава». После наезда на ребенка электросамокатчик скрылся с места ДТП. Малолетнему понадобилась медицинская помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан).

Ольга Воробьева