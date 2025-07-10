Антон Наумов назначен новым замглавы по строительству в администрации Батайска

Новым заместителем главы администрации Батайска по строительству и территориальному развитию назначен Антон Наумов. Информация об этом опубликована на официальном сайте города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации г. Батайска Фото: Пресс-служба администрации г. Батайска

До назначения топ-менеджер возглавлял ростовское МУП ЖКХ «Ленинский-2», был первым замглавы Советского района, руководил управлением благоустройства и лесного хозяйства Ростова-на-Дону. Под кураторством Антона Наумова в городе велись работы по ремонту фонтанов, озеленению и развитию коммунальной инфраструктуры.

Валентина Любашенко