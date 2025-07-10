Глазовчанина осудили за ложное сообщение о подготовке теракта в городе

67-летнего жителя Глазова признали виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся теракте (ст. 207 УК), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Установлено, что в феврале подсудимый позвонил в единую диспетчерскую службу и сообщил ложную информацию о готовящемся теракте в Глазове. В момент совершения деяния он находился на улице и был пьян. Для проверки сообщения на место прибыли сотрудники полиции и экстренных служб.

«Своими действиями мужчина дезорганизовал нормальное функционирование органов государственной власти, нарушил деятельность экстренных служб города и создал опасность для жизни и здоровья людей»,— говорится в сообщении. Глазовский райсуд Удмуртии назначил ему один год ограничения свободы.