Глава СКР взял на контроль расследование массовой драки подростков под Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела о хулиганстве в Самарской области. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Ранее в социальных сетях появилось видео массовой драки подростков в жилом комплексе в Ставропольском районе Самарской области. В результате инцидента 14-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован.

СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. В настоящее время все участники драки установлены. По поручению главы федерального ведомства руководитель регионального следствия Павел Олейник подготовит доклад о ходе расследования.

Георгий Портнов