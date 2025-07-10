УФСБ и полиция проверили законность пребывания в Прикамье иностранцев

Сотрудники краевого УФСБ, ГУ МВД и Военно-следственного отдела СКР по Пермскому гарнизону проверили законность пребывания и работы в регионе иностранных граждан. Оперативно-профилактические мероприятия были проведены в Перми, Березниках, Соликамске и Добрянке. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.

На объектах строительства и общественного питания проведена проверка 86 иностранных граждан, выявлено девять нарушителей миграционного законодательства, которые привлечены к административной ответственности.

Среди уроженцев Центрально-Азиатского региона, получивших гражданство РФ установлены семь человек, уклоняющихся от постановки на воинский учет и призыва на военную службу, все они были доставлены в военкомат для постановки

на воинский учет.