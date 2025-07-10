Советником астраханского губернатора стал ветеран СВО Арсен Мутелимов

Советником губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина стал ветеран СВО Арсен Мутелимов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Господин Бабушкин предложил Арсену Мутелимову стать его советником сегодня в ходе рабочей встречи. Дважду кавалеру «Ордена мужества» предстоит пройти стажировку в министерстве социального развития Астраханской области.

Ранее Игорь Бабушкин инициировал кадровую программу «Победоносец». Арсен Мутелимов получил тяжелое ранение и долгое время восстанавливался, но при этом подал заявку в эту программу, успешно прошел все этапы отбора и был в нее зачислен.

Павел Фролов