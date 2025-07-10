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Коммерсантъ FM
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На «Госуслугах» появится сервис для планирования рождения ребенка

В правительстве рассказали о 35 новых «жизненных ситуациях» на «Госуслугах»

До конца года на «Госуслугах» появятся 35 новых новых «жизненных ситуаций». Среди них — сервис для планирования и рождения ребенка. Об этом сообщили «РИА Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Среди других «жизненных ситуаций»:

  • запуск бизнеса;
  • покупка недвижимости;
  • поступление в колледж и техникум;
  • запись в детские кружки и секции;
  • уход за домашними животными;
  • оформление опеки;
  • подача документов в суд в электронном виде и участие в заседаниях онлайн;
  • отдых и оздоровление детей;
  • волонтерство;
  • прохождение диспансеризации.

Также с помощью новых сервисов можно будет получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу или юристу и решить вопросы, связанные с владением оружия.

«Жизненные ситуации» появились на «Госуслугах» в 2023 году. Каждый сервис объединяет в среднем 17 госуслуг для решения определенных задач. Сейчас доступно 35 «жизненных ситуаций».

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