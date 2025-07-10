На «Госуслугах» появится сервис для планирования рождения ребенка
В правительстве рассказали о 35 новых «жизненных ситуациях» на «Госуслугах»
До конца года на «Госуслугах» появятся 35 новых новых «жизненных ситуаций». Среди них — сервис для планирования и рождения ребенка. Об этом сообщили «РИА Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Среди других «жизненных ситуаций»:
- запуск бизнеса;
- покупка недвижимости;
- поступление в колледж и техникум;
- запись в детские кружки и секции;
- уход за домашними животными;
- оформление опеки;
- подача документов в суд в электронном виде и участие в заседаниях онлайн;
- отдых и оздоровление детей;
- волонтерство;
- прохождение диспансеризации.
Также с помощью новых сервисов можно будет получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу или юристу и решить вопросы, связанные с владением оружия.
«Жизненные ситуации» появились на «Госуслугах» в 2023 году. Каждый сервис объединяет в среднем 17 госуслуг для решения определенных задач. Сейчас доступно 35 «жизненных ситуаций».