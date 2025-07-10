На «Госуслугах» появится сервис для планирования рождения ребенка

До конца года на «Госуслугах» появятся 35 новых новых «жизненных ситуаций». Среди них — сервис для планирования и рождения ребенка. Об этом сообщили «РИА Новости» в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Среди других «жизненных ситуаций»:

запуск бизнеса;

покупка недвижимости;

поступление в колледж и техникум;

запись в детские кружки и секции;

уход за домашними животными;

оформление опеки;

подача документов в суд в электронном виде и участие в заседаниях онлайн;

отдых и оздоровление детей;

волонтерство;

прохождение диспансеризации.

Также с помощью новых сервисов можно будет получить налоговый вычет, обратиться к нотариусу или юристу и решить вопросы, связанные с владением оружия.

«Жизненные ситуации» появились на «Госуслугах» в 2023 году. Каждый сервис объединяет в среднем 17 госуслуг для решения определенных задач. Сейчас доступно 35 «жизненных ситуаций».