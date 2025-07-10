ПЗСП объявил старт продаж в новых корпусах жилых комплексов “Красное Яблоко” и “Патриот”

Начались продажи в пятом этапе ЖК «Красное яблоко» на ул. Яблочкова, 5 — это три секции переменной этажности, в которых спроектировано 278 квартир. Цены начинаются от 3,2 млн рублей.

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ЖК «Красное яблоко» в этом году стал лауреатом в номинации «лучший жилой комплекс-новостройка в Пермском крае» в авторитетном градостроительном конкурсе “ТОП ЖК”.

Для жителей на территории дома спроектирован безопасный закрытый двор с детскими и спортивными площадками, лаунж-зонами для родителей и ландшафтным озеленением. До школы, детских садов и всей необходимой инфраструктуры — пара шагов, а до центра Перми всего 15 минут. Рядом будут располагаться зелёный пешеходный бульвар, кафе и магазины.

Секции строятся по современной технологии индустриального домостроения BAUM, которая позволяет создавать огромный спектр архитектурных решений и внутренних планировок, а дом сделать более энергоэффективным и экологически чистым. BAUM гарантирует жителям повышенную тепло- и шумоизоляцию в квартирах. Увеличенные окна и высокие потолки до 3,58 м визуально увеличат пространство и принесут в квартиры больше света.

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ПЗСП также уделит особое внимание проведению современной системы инженерных коммуникаций. В каждой квартире будут установлены индивидуальные счётчики и автоматическая система сбора данных электроэнергии. Срок ввода дома в эксплуатацию – II квартал 2027 года.

Также в продажу выйдут квартиры в новом корпусе ЖК «Патриот» на ул. Гачегова, 1. Дом отлично подойдет для семей с детьми: рядом есть множество мест для прогулок и отдыха, спортивные и детские площадки. Закрытый двор позволит детям гулять в безопасности. На территории будет доступно видеонаблюдение, а также система контроля доступа – вы сможете управлять домофоном и просматривать видео с камер с помощью смартфона.

Квартиры в четырёх секциях будут сдаваться с предчистовой отделкой, поэтому вы сможете воплотить в жизнь любой дизайнерский проект и обустроить пространство на свой вкус. При этом для тех, кто хочет сразу заехать в квартиру с готовым ремонтом, за дополнительную плату будет доступна отделка “под ключ”. Цены начинаются от 3.3 млн рублей.

«Патриот» расположен на пересечении улиц Целинная и Кузнецкая, что в 20 минутах от центра. Благодаря удобным транспортным развязкам можно попасть как в центр города, так и в разные районы Перми.

Подробную информацию о выгодных условиях покупки можно получить в офисе продаж ПЗСП на ул. Докучаева, 31 или по телефону: +7 (342) 292-15-47.

Застройщики: ООО «Спецстрой Вышка-2», ООО «Спецстрой Яблочкова,26». Проектную декларацию можно посмотреть на сайте наш.дом.рф.

АО «ПЗСП»