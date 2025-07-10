Руководители пермского ЧОП подозреваются в мошенничестве

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении руководителей одного из частных охранных предприятий. Они подозреваются в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном организованной группой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР. По данным портала Properm.ru, речь идет о ЧОП «Борей-Урал».

По данным следствия, руководство ЧОП в марте 2025 года заключили с муниципальным бюджетным учреждением контракт на оказание охранных услуг на общую сумму более 3,5 млн руб. по обеспечению порядка в местах проведения массовых мероприятий на территории города Перми в период с мая 2025 года по сентябрь 2025 года, с привлечением не менее 440 охранников.

С целью создания видимости организации охраны одного из мероприятий руководители ЧОП привлекли для оказания охранных услуг около 200 лиц, которые в соответствии с действующим законодательством не могли оказывать данные услуги, поскольку не прошли специальное обучение и не имели соответствующего разрешения. При этом услуги по охране согласно контракту были оплачены в полном объеме.

По ходатайству следствия судом арестован директор ЧОП. В ближайшее время фигурантам уголовного дела будет предъявлено обвинение.