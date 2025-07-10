В Оренбуржье горел дом из-за преломления солнца в таре с водой
Пожар произошел в жилом доме в Оренбургской области в среду, 9 июля. Происшествие случилось в селе Хабарное в Новотроицке. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
В многоквартирном здании загорелся балкон. Огонь охватил площадь два кв. м.
В результате происшествия пострадал 38-летний мужчина. Пламя оперативно потушили.
Предположительной причиной пожара стала фокусировка солнечного света. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Огонь тушили пять специалистов МЧС РФ и две единицы техники.