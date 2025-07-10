В Оренбуржье горел дом из-за преломления солнца в таре с водой

Пожар произошел в жилом доме в Оренбургской области в среду, 9 июля. Происшествие случилось в селе Хабарное в Новотроицке. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В многоквартирном здании загорелся балкон. Огонь охватил площадь два кв. м.

В результате происшествия пострадал 38-летний мужчина. Пламя оперативно потушили.

Предположительной причиной пожара стала фокусировка солнечного света. Устанавливаются обстоятельства происшествия. Огонь тушили пять специалистов МЧС РФ и две единицы техники.

Георгий Портнов