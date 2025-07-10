В Саткинском районе погиб водитель ВАЗа после столкновения с фурой

На федеральной трассе М5 «Урал» аЧелябинской области фура столкнулась с легковым автомобилем. В результате водитель второго погиб на месте, его пассажир госпитализирован, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в Саткинском районе вечером 9 июля на 1693 км автодороги М5. По предварительным данным, 41-летний водитель ВАЗ-2115 во время дождя выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовик DAF с полуприцепом.

В аварии также пострадал и был госпитализирован пассажир легкового автомобиля.

Ольга Воробьева