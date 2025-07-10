ФСБ задержала в Челябинской области группу наркодилеров с 40 кг синтетики

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области ликвидировали сеть межрегиональных поставок синтетических наркотиков. Задержаны пять человек, изъято около 40 кг запрещенных веществ, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы безопасности России.

В июне в ходе специальной операции оперативники обнаружили подпольную химическую лабораторию по производству и расфасовке наркотиков, а также места их хранения. В результате оперативно-разыскных и следственных мероприятий были задержаны пять членов преступной группы, из незаконного оборота изъято около 40 кг синтетики, химические реактивы и оборудование, используемые для производства наркотических средств.

Следственный орган УФСБ России по Челябинской области возбудил в отношении задержанных уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт, хранение наркотических средств в особо крупном размере). Статья предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.