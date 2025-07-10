ЕЗ ОЦМ представил уникальную продукцию из драгоценных и тугоплавких металлов на выставке «ИННОПРОМ»

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ – 2025» представил свои возможности по разработке и производству продукции, важной для достижения технологического суверенитета России в электронной и химической промышленности, приборостроении, машиностроении, медицине и других стратегических отраслях.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЕЗ ОЦМ Фото: пресс-служба ЕЗ ОЦМ

На стенде предприятия (павильон №2, стенд №2А1) участники и посетители выставки смогли ознакомиться с образцами продукции из драгоценных и тугоплавких металлов, аналогов которых нет в России.

Среди них – плющеная лента из платины, используемая в титановых анодах для повышения коррозионной стойкости и электропроводности; маркерные кольца из платиноиридиевого сплава, незаменимые при выполнении сосудистых хирургических операций; лента из тантала, применяемая для производства танталовых конденсаторов, и другая уникальная продукция предприятия.

Посетители стенда уделили особое внимание одной из последних разработок ЕЗ ОЦМ – проводу из палладиевых сплавов с эмалированным покрытием на основе электроизоляционного лака ПИ-155. Патент на это изобретение предприятие получило в конце апреля текущего года. Такой провод обладает высокой коррозионной стойкостью, нагревостойкостью 155°C, повышенным значением пробивного напряжения. Он применяется при производстве приборов и электротехники в случаях, когда по условиям эксплуатации нельзя использовать никакие другие типы провода.

Как отметил генеральный директор ЕЗ ОЦМ Денис Репин, на сегодняшний день предприятие выпускает более 950 видов изделий из металлов платиновой группы, золота, серебра и сплавов промышленного назначения. По многим из них освоен полный технологический цикл производства, от металла до конечного изделия, а некоторые виды продукции завод имеет возможность поставлять не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов (ЕЗ ОЦМ) основан в 1916 году и является одним из крупнейших в России предприятий с полным циклом технологических процессов, позволяющих получать аффинированные металлы из различных видов сырья и изготавливать технические изделия из драгоценных и тугоплавких металлов для более чем 20 отраслей промышленности.

АО «ЕЗ ОЦМ»