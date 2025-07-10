За сутки пожарно-спасательные подразделения потушили 28 пожаров

За сутки 9 июля пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали 28 техногенных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, ликвидировано 36 загораний сухой растительности, пять ДТП. На происшествия выезжали 920 специалистов и 230 единиц техники.

Спасатели предупреждают: «Местами в юго-восточных районах сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, южных, юго-восточных районах и Приазовье высокая пожароопасность (4 класс)».

Валентина Любашенко