Главе СКР доложат о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове

Начальник саратовского следственного управления Дмитрий Костин доложит о ходе и результатах проверки по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в Саратове. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Обращение, касающееся нарушения прав пожилой женщины и ее сына-инвалида при расселении многоквартирного дома по ул. имени А.Н. Радищева, ранее появилось в комментариях в соцсети СКР. Отмечается, что здание построено в 1917 году, в нем разрушаются несущие конструкции и потолочные перекрытия, наблюдаются трещины в стенах, в холодное время года температурный режим в квартирах не соответствует установленным нормам.

Указанный дом признали аварийным в 2020 году, но до сих пор жильцов не обеспечили благоустроенным жильем. Граждане неоднократно обращались в уполномоченные органы, но безрезультатно.

Павел Фролов