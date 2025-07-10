Росприроднадзор изъял льва у блогера из Сургута

У блогера из Сургута в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) Амирхана Магомедова Росприроднадзор изъял льва Хариса, сообщили в пресс-службе ведомства. Животное он содержал на своем дачном участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Росприроднадзора Фото: Пресс-служба Росприроднадзора Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба Росприроднадзора Фото: Пресс-служба Росприроднадзора

В Росприроднадзор с жалобами на содержание хищника в неволе обратились местные жители, проверка на даче блогера прошла по согласованию с прокуратурой ХМАО-Югры. Изъять животное помогли сотрудники правоохранительных органов. Сейчас лев временно содержится на базе «Парус» благотворительного фонда «Благодарность» в Нефтеюганском районе. Через некоторое время его поместят под карантин и проведут медицинское обследование. После этого льва планируют разместить в просторном вольере.

По данным «Муксун.fm», соседи Амирхана Магомедова пожаловались на то, что он плохо содержит животное и кормит кошачьим кормом. Блогер опроверг обвинения, заявив, что тратит около 200 тыс. руб. в месяц на льва, включая оказание ветеринарных услуг и на питание. УМВД России по Сургуту организовало проверку по факту возможного жестокого обращения с животным.

Ирина Пичурина