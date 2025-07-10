Следствие начало проверку после гибели девочки в саратовском водоеме

Следствие приступило к процессуальной проверке по факту гибели девочки в водоеме в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, тело несовершеннолетней нашли накануне, 9 июля, в пруду Плес села Воскресенка. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии.

По данным прокуратуры Саратовской области, девочка утонула в пруду, когда купалась вместе со своей подругой. Прокуратура Энгельса поставила на контроль выяснение обстоятельств гибели ребенка.

По информации регионального МЧС, погибшей было 15 лет. Ее подругу, 14-летнюю девочку, удалось спасти.

Павел Фролов