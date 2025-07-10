Компания, управляющая бывшим пермским кинотеатром, сменила директора

Новым директором ООО «Аватар-Парк» стала Татьяна Плотникова, она сменила на этом посту Татьяну Чудинову, говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». Изменения в ЕГРЮЛ внесены 9 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ Фото: Алексей Гречищев, Коммерсантъ

Татьяна Плотникова является владельцем ООО «Аватар-Парк», которое управляло зданием бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Перми (Комсомольский проспект, 46).

Напомним, в начале июля объект был выставлен на продажу за 260 млн руб. Как пояснили «Ъ-Прикамье» его владельцы, ранее объект недвижимости принадлежал скончавшемуся Денису Плотникову, бывшему директору ООО «Аватар-Парк» и сыну Татьяны Плотниковой. После кончины господина Плотникова семья бизнесмена, вступившая в наследство, решила продать здание, так как им некому управлять.

Здание бывшего кинотеатра «Октябрь» общей площадью 1,49 тыс. кв. м предприниматель Татьяна Плотникова приобрела в 2016 году у структуры «Скайс» депутата Владимира Плотникова. Госпожа Плотникова вместе с сыном Денисом развивала актив как детский развлекательный центр «Октябрь». Летом 2022 года стало известно об уходе из жизни Дениса Плотникова.