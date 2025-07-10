В Пензенской области ликвидировали беспилотник

В Пензенской области силы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщил сегодня утром, 10 июля, в своем Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

По словам главы региона, пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что на месте падения обломков БПЛА работают службы экстренного реагирования.

До этого господин Мельниченко написал в Telegram-канале, что в Пензенской области ввели режим «беспилотная опасность». Он попросил пензенцев не публиковать в сети снимки и фото с мест происшествий, призвал их доверять лишь проверенной информации.

Павел Фролов