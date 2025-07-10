Проект по строительству гипермаркета стройматериалов на Иве исключен из числа приоритетных

Региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата на заседании в июне прекратил действие статуса приоритетного инвестиционного проекта по строительству магазина казанской сети «ТЦ DIY “Мегастрой”» в микрорайоне Ива (Пермь). Первым на решение комиссии обратил внимание Business Class. В минэкономразвития края прекращение статуса пока не прокомментировали. В числе реализованных проектов на сайте минэка он не значится.

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Здание торгового центра было построено в конце прошлого года, вокруг него проведено благоустройство. Однако никаких вывесок на здании ТЦ не содержится.

Проект с осени 2023 года реализовывало ООО «Мегастрой П», созданное владельцами компании «Ива-Инвест». Учредителями ООО выступили Анна Иванова (34%), Владимир Хавилов и Юлия Макшанцева (по 33%). Предполагалось, что в микрорайоне Ива появится ТЦ DIY «Мегастрой» и магазин садовой мебели. Стоимость проекта два года назад оценивалась в 1,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что «Ива-Инвест» построит второй в Перми гипермаркет сети «Леруа Мерлен». Однако в марте 2023 года французская сеть заявила о передаче российского бизнеса в управление локальному топ-менеджменту. По данным «Ъ-Прикамье», договор с ней и ООО «Ива-Инвест» был расторгнут в апреле и инициаторам проекта пришлось искать нового партнера.

«Мегастрой» — сеть строительных гипермаркетов из Татарстана. Сейчас «Мегастрой» имеет 12 гипермаркетов, в том числе четыре в Казани, два в Набережных Челнах, два в Ульяновске и по одному в Чебоксарах, Йошкар-Оле, Стерлитамаке и Саранске.