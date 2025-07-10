Проект строительства логистического парка во Фролах подорожал почти в два раза

Региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата на заседании в июне уточнил параметры строительства индустриально-логистического парка «Дружба», который строят во Фролах свердловские инвесторы из группы R1 и «Брозэкс» (ООО «Специализированный застройщик “Синергия”»). Согласно протоколу заседания совета, общий объем инвестиций проекта теперь составляет 4,2 млрд руб., тогда как годом ранее был 2,4 млрд руб. Увеличились и сроки его строительства. Если год назад строительный цикл проекта составлял 2024–2028 годы, то теперь — 2024–2031 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: R1 Фото: R1

Проекту строительства логопарка «Дружба» весной 2024 года региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил статус «приоритетный инвестиционный». Индустриально-логистический парк общей площадью 55 тыс. кв. м построят в две очереди и введут поэтапно: первая — сухой склад на 40 тыс. кв. м, вторая — сухой склад с административными помещениями на 15 тыс. кв. м.

Помимо предоставления и обслуживания складских площадей парк будет оказывать своим резидентам услуги бизнес-инкубатора в формате «лайт индастриал» (Light Industrial): резиденты логопарка смогут получить услуги в сферах консалтинга, маркетинга, юридической, бухгалтерской помощи и прочего. Сейчас инвесторы «Дружбы» продают и предлагают в аренду помещения будущего комплекса.