Контроль без границ

Из бюджета Татарстана на развитие, техподдержку и обеспечение серверными мощностями агропромышленного комплекса республики в ближайшие пять лет планируется выделить 2,5 млрд рублей. При этом уже сейчас информационные технологии в сельское хозяйство внедряются достаточно активно, отмечают эксперты. Однако имеется ряд рисков и проблем: внедрение цифрового управления сельхозтехникой идет неравномерно, роботизация сокращает количество рабочих мест, а зависимость от технологий создает риск парализации деятельности в результате сбоя или хакерской атаки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В АПК на многих рабочих позициях на смену человеку уже завтра придут роботы

Фото: Минсельхозпрод РТ В АПК на многих рабочих позициях на смену человеку уже завтра придут роботы

Фото: Минсельхозпрод РТ

Умные поля — новые риски

На развитие, техническую поддержку и обеспечение серверными мощностями платформы агропромышленного комплекса из бюджета республики Татарстан в 2025–2029 гг. планируют выделить в совокупности 2,5 млрд рублей, следует из поправок к госпрограмме «Цифровой Татарстан».

По мнению директора Института механизации и технического сервиса Казанского ГАУ, кандидата технических наук Владимира Медведева, в Татарстане дела с цифровизацией сельского хозяйства обстоят довольно неплохо — около 10 тысяч единиц самоходной техники уже оснащены системами параллельного вождения, ГЛОНАСС-трекерами и датчиками контроля топлива.

«В России успешно реализуется программа импортозамещения в сфере управления и контроля сельскохозяйственной техникой, и дефицита электронных систем управления и мониторинга в сельском хозяйстве нет», — рассказал Владимир Медведев. Кроме того, в Татарстане есть собственное производство таких систем. Например, АО «Казаньсельмаш» не только производит эти системы, но и активно внедряет их на своих опрыскивателях и поставляет другим производителям сельхозтехники.

Внедрение интеллектуальных систем управления в агрокомплексе республики может помочь и в решении традиционных проблем, в числе которых деградация почв и зависимость от химических удобрений и пестицидов. По словам члена-корреспондента Академии наук Татарстана, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, завкафедрой общего земледелия, защиты растений и селекции Казанского ГАУ Радика Сафина, этому может способствовать переход к точному земледелию с использованием ИИ, дронов и системы полностью автоматического управления междурядными культиваторами.

Тем не менее внедрение идет неравномерно, подчеркивает Владимир Медведев. Крупные агрохолдинги уже давно работают с навигационными системами, а средние и малые хозяйства пока отстают. Главные препятствия — это стоимость оборудования и нехватка квалифицированных кадров: «Найти грамотного специалиста, который правильно настроит систему и обучит механизаторов — серьезная проблема», — считает эксперт.

Появляются и принципиально новые риски, — зависимость от технологий и киберугрозы. Серьезный сбой в работе датчиков или хакерская атака могут полностью парализовать управление сельскохозяйственной техникой. Также, по словам Владимира Медведева, многие импортные системы плохо адаптированы к нашим климатическим условиям, так как разрабатывались в основном для Европы и США.

«Нельзя также игнорировать социальные последствия такой модернизации. Роботизация неизбежно сокращает количество рабочих мест для неквалифицированных работников. В том же Альметьевском районе внедрение автоматических доильных аппаратов привело к сокращению 20% персонала на местных фермах», — отмечает эксперт.

Однако интерес абитуриентов к аграрным специальностям заметно растет. «У нас в университете учится более семи тысяч студентов, и поток желающих поступить существенно увеличился по сравнению с 2023 годом», — отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Казанского ГАУ Гузель Фассахова. Особенно популярными стали образовательные программы: «Цифровое сельское хозяйство», «Агроинженерия» и «Биотехнологии». При этом сельскохозяйственные предприятия не всегда могут предложить молодым специалистам достойную зарплату и современные условия труда.

Контроль и инновации

Из того, что уже зарекомендовало себя положительно в республике это проекты агроландшафтных почвозащитных систем земледелия, которые позволяют получать высокий и устойчивый урожай, рационально использовать землю и восстанавливать плодородие почвы и экологическую безопасность продукции, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода республики.

С 2022 года разработаны 42 таких проекта (в 2024 году — 10) в хозяйствах Тукаевского, Альметьевского, Высокогорского, Атнинского, Кукморского, Тетюшского, Нурлатского, Аксубаевского, Арского, Балтасинского, Мамадышского, Спасского, Тюлячинского муниципальных районов с охватом порядка 350 тыс. га сельхозугодий.

Также достаточно активно осуществляется сев культур по технологии no-till (нулевая обработка почвы — система земледелия, при которой почва не подвергается вспашке или другим видам механической обработки перед посевом. — Прим. ред.). Площади с нулевой и минимальной обработкой почвы порядка всего занимают в РТ 271,6 тыс. га. В основном эти земельные участки относятся к инвестиционным компаниям, таким как УК «Август-Агро» и ООО «Союз-Агро». Для сева по этой технологии используется 858 единиц посевных комплексов и 171 единиц стерневых сеялок.

Специалисты Республиканского информационно-вычислительного центра (РИВЦ) внедрили цифровое решение для мониторинга и управления процессом доения коров. По планам, это позволит увеличить производительность молока более чем на треть. Так, на ферме «Кырлай» Арского района система видеоаналитики контролирует соблюдение регламента доения: камеры фиксируют действия доярок, а ИИ в реальном времени оценивает, следуют ли они установленной технологии. В случае отклонений система формирует сигнал тревоги и статистику нарушений, доступную в личном кабинете.

На ферме «Менгер» Атнинского района используют прибор учета молока — это полностью беспроводной и локализованный в Татарстане прибор, позволяющий в реальном времени измерять, сколько молока дала каждая корова. Аппарат дает возможность ежедневно анализировать продуктивность животных и повышать точность кормления.

На предприятии «Камский бекон» ИИ-система по видеозаписи анализирует ход животных. Она определяет степень хромоты на ранних стадиях, что в свою очередь позволяет следить за состоянием здоровья животных и вовремя принимать необходимые меры.

«Современные технологии будут и дальше активно применяться в Татарстане, — отмечают в Минсельхозпроде РТ. — В 2025 году РИВЦ намерен осуществить еще 17 аналогичных проектов. В будущем эти решения могут быть распространены на другие регионы России. Работа с генетическим потенциалом, внедрение новых технологий — основа продовольственной безопасности страны».

Умное животноводство

В апреле 2025 года на Российском венчурном форуме были представлены стартап-проекты, среди которых разработка систем внесения семян и удобрений с применением точного земледелия, система определения болезней животных по внешним признакам с помощью ИИ, роботизированная платформа кормосмесителя для крупного рогатого скота. Интерес у сельхозпроизводителей также вызвали системы автоматизации и диспетчеризации для животноводства и система автоматизации выявления охоты и контроля здоровья крупного рогатого скота.

«Работая на фабрике, я обратил внимание на множество процессов, которые можно было бы сделать эффективнее. Например, микроклимат в помещениях играет ключевую роль в здоровье и продуктивности животных. Даже небольшие отклонения могут привести к потерям для предприятия. Это подтолкнуло меня к мысли о необходимости автоматизированной системы мониторинга, которая бы позволяла своевременно реагировать на изменения условий и экономить ресурсы», — рассказал директор проекта CloudD ООО «Умные системы» Руслан Кахаберидзе. Разработка позволяет контролировать микроклимат, яйценоскость, привес и падеж животных, условия хранения и перевозки ветеринарных препаратов, а также расход электроэнергии, воды и газа.

Идея разработки вживляемого датчика для мониторинга показателей здоровья животного возникла у основателя проекта ASTeam Алексея Елдашева после изучения статистики о среднем проценте выбытия животных и анализа факторов выбытия. Он пришёл к выводу, что к моменту появления явных симптомов болезни часто бывает уже поздно для лечения. Эту проблему должен устранять датчик, который мониторит ключевые показатели здоровья и автоматически сигнализирует персоналу о необходимости проверить состояние конкретного животного для своевременного вмешательства.

Проект стартапа «ВЕТАИ» возник из наблюдения за системной проблемой в животноводстве — перегрузкой ветеринарных специалистов и отсутствием механизмов оперативного выявления заболеваний у животных. Как рассказали в компании, разработанная ими система позволяет непрерывно контролировать состояние животных с помощью компьютерного зрения, тепловизионного анализа и алгоритмов машинного обучения. Она замечает снижение активности, тепловой стресс, отклонения в питьевом и пищевом поведении и другие важные аномалии и автоматически уведомляет персонал, что помогает быстро принимать решения с минимальным вовлечением ручного труда.

Долгосрочный эффект

На сегодняшний день, по словам Владимира Медведева, наиболее перспективным направлением в сельском хозяйстве является разработка и внедрение систем комплексного мониторинга полей с помощью беспилотников и спутниковых технологий. «Дроны с мультиспектральными камерами могут обнаружить признаки болезней и появление вредителей задолго до того, как их заметит даже опытный агроном. Это дает колоссальную экономию средств защиты растений и позволяет принимать превентивные меры», — отмечает эксперт.

Будет совершенствоваться и автоматизация процессов в животноводстве. Роботы-дояры, автоматические системы кормления, непрерывный мониторинг здоровья животных через различные датчики — эти решения, по его словам, окупаются довольно быстро и дают стабильный долгосрочный эффект. Большие перспективы и у разработчиков и внедренцев искусственного интеллекта в области прогнозирования, что предполагает более точную оценку рыночных трендов, выбор наиболее выгодных для посева культур и оптимизацию логистических процессов.

«За чем действительно нужно внимательно следить, так это за стремительным развитием робототехники и систем искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Кто сейчас не успеет войти в этот технологический поток, тому потом догонять будет крайне сложно и дорого», — подчеркнул Медведев.

Зарина Акбирова