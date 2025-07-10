Штурмовику из якутского села присвоено звание Героя России

Указом президента РФ Владимира Путина отличившийся в СВО ефрейтор Алексей Петров с позывным «Медведь» удостоен звания Героя России, сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Боец из села Магасс (Верхневилюйский улус) стал двенадцатым Героем России из Якутии.

«Штурмовал позиции противника, освобождал населенные пункты, лично уничтожил несколько пулеметных точек, ликвидировал десятки боевиков и единиц техники»,— рассказал о подвигах штурмовика господин Николаев. В ходе ожесточенных боев ефрейтор получил тяжелые ранения, потеряв обе ноги.

Известно, что ранение боец получил в лесополосе под названием Спартак. Несмотря на боль, штурмовик в течение восьми дней продолжал вести бой, нанося существенный урон врагу.

Николай Борисов, Якутск